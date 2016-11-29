Регламентний комітет Ради призупинив строк розгляду подання щодо Новинського

00
1
Вівторок, 29 листопада 2016, 13:58

Регламентний комітет Верховної Ради призупинив строк розгляду подання Генпрокуратури щодо зняття недоторканості з нардепа від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Про це "Українській правді" повідомив в.о. голови комітету Павло Пинзеник.

"Термін подання спливає через 8 днів, після того, як ми отримаємо відповідь з Генеральної прокуратури. Поки що ми нічого не отримували", – сказав він.

Він нагадав, що регламентний комітет затребував додаткові матеріали щодо зняття недоторканості з Новинського.

"Коли ми затребуємо додаткові матеріали, тоді ми приймаємо рішення щодо призупинення строку розгляду подання", – пояснив Пинзеник.

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні 16 листопада відклав питання зняття депутатської недоторканності з Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

За даними УП, рішення про те, щоб комітет не ухвалив висновку щодо подання Луценка приймалось лідерами двох політсил: БПП і "Народного фронту".

Луценко заявив, що вважає "кришування" у справі Вадима Новинського неприпустимим.

Про перебіг засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Новинський Генпрокуратура Верховна Рада недоторканність
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Драбинко про свою "втечу" з України: Не варто мріяти 27 листопада 2016, 11:48
Драбинко, який свідчив проти Новинського, залишає Україну 25 листопада 2016, 18:27
У Новинського поскаржилися на обшук, який був два тижні тому 22 листопада 2016, 14:05
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.65.---Александра Бондаренко29.11.2016 15:02
То есть, в гпу ничего так и не меняется. Сразу все как надо подготовить не могут. И где обещанная реформа прокуратуры и судовой системы? То что поменяли в очередной раз генпрокурора ничего не решает.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Порошенко скасував обов'язкову військову підготовку студентів медвишів
Країни ЄС не схвалили механізм призупинки безвізу - джерело
Суд скасував заборону на продаж алкоголю в київських МАФах
Регламентний комітет Ради призупинив строк розгляду подання щодо Новинського
Усі новини
Фото

Як виглядатиме театр на Андріївському узвозі

Книги

10 особливих книжок про особливих дітей