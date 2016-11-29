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Регламентний комітет Ради призупинив строк розгляду подання щодо Новинського

Вівторок, 29 листопада 2016, 12:58

Регламентний комітет Верховної Ради призупинив строк розгляду подання Генпрокуратури щодо зняття недоторканості з нардепа від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського.

Про це "Українській правді" повідомив в.о. голови комітету Павло Пинзеник.

"Термін подання спливає через 8 днів, після того, як ми отримаємо відповідь з Генеральної прокуратури. Поки що ми нічого не отримували", – сказав він.

Він нагадав, що регламентний комітет затребував додаткові матеріали щодо зняття недоторканості з Новинського.

"Коли ми затребуємо додаткові матеріали, тоді ми приймаємо рішення щодо призупинення строку розгляду подання", – пояснив Пинзеник.

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні 16 листопада відклав питання зняття депутатської недоторканності з Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

За даними УП, рішення про те, щоб комітет не ухвалив висновку щодо подання Луценка приймалось лідерами двох політсил: БПП і "Народного фронту".

Луценко заявив, що вважає "кришування" у справі Вадима Новинського неприпустимим.

Про перебіг засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: НовинськийГенпрокуратураВерховна Раданедоторканність
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