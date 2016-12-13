Савченко: З Медведчуком незнайома, треба зустрітися

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Вівторок, 13 грудня 2016, 17:08

Нардеп з фракції "Батьківщина" Надія Савченко заявляє, що не знайома з одним із членів в гуманітарній підгрупі від України в мінських переговорах Віктором Медведчуком.

Про це вона заявила в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок.

"Коли я нарешті познайомлюся із цією людиною, я так само вийду і розкажу вам, що я думаю про Медведчука", - сказала вона, додавши, що її сестра із ним знайома.

"Вона з ним знайома давно, ще коли я знаходилася у російському полоні... Вона так само знайома із усіма слідчими, які мене там допитували в Росії, знайома з усіма їхніми командирами, вона знайома, здається, навіть з Пєсковим, чи то просто телефонні розмови у них відбувалися", - додала Савченко.            

Водночас вона також заявила, що було б добре зустрітися із Медведчуком.

"Нам би потрібно було зустрітися саме з приводу того, щоб узгодити представлення української сторони (на переговорах – ред.), якщо в нас зійдуться погляди", - сказала вона.

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Савченко підтвердила: "Я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного". Вона переконана у правильності своїх дій. Така зустріч, на думку нардепа, може посилити мінський формат і зробити його "більш дієвим".

Теми: Савченко Медведчук
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IP: 93.74.55.---ЦЮК13.12.2016 18:24
Цікаво, кого ж Медведчук представляє на Мінських переговорах: кума Путіна чи українсько-російського бізнесмена а заодно і Президента України Порошенка. Я не можу зрозуміти, хто і за які заслуги включив до складу переговорників людей із заплямованою репутацією Кучму і Медведчука? Може за пропозицією кума Путіна? Тоді чого чекати від цих переговорів!
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