Савченко розповіла подробиці переговорів із бойовиками

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Вівторок, 13 грудня 2016, 17:24

Нардеп з фракції "Батьківщина" Надія Савченко розповіла, що вперше після звільнення зустрічалася із ватажками бойовиків Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким.

Про це вона заявила в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок.

За словами Савченко "ніхто не легалізує" бойовиків.

"Зустріч пройшла у тристоронньому форматі за присутності російської сторони і білоруської організаційної сторони. Вона відбувалося три години, з третьої до шостої вечора. Закінчилася, я вважаю, що на позитивній ноті", - сказала вона.

Савченко також підтвердила, що на зустрічі були Михайло Балуєв, Олег Шкряба як представники російської сторони, і Володимир Рубан (якого пов'язують із віктором Медведчуком).

"Вони є в Мінській контактній групі з гуманітарних питань", - сказала вона.

Також Савченко розповіла, що обговорювала під час зустрічі питання амністії. Водночас вона заявила, що не давала згоду на відкриття "посольства ЛДНР" в Києві.

"Так не було, я не знаю, як це подали журналісти. Навпаки, я сказала, що не може бути представництва офіційного того, чого офіційно не існує. Немає ні ЛНР, ні ДНР. Далі ми говорили про те, щоб зробити якийсь прес-центр. Я сказала, що якщо ви хочете, щоб вас чули, можна почати говорити", - сказала Савченко.

Вона додала, що завжди повідомляє про такі контакти "відповідні органи".

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Савченко підтвердила: "Я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного". Вона переконана у правильності своїх дій. Така зустріч, на думку нардепа, може посилити мінський формат і зробити його "більш дієвим".

Теми: Савченко Донбас
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Коментарі — 2
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IP: 73.141.104.---Weldon Buchinski13.12.2016 18:21
Тётя Надя, слишком много на себя берёт, похоже уже чувствует себя президентом. И, похоже, хочет быть мудрее Соломона. Всеми делами в ДНР и ЛНР командует лично Пу. О каких переговорах может быть речь? Пу как скажет, так и будет. Плохо что на фоне международных переговоров в Европе по этому вопросу Савченоко проводит прециндент напямую переговоров официального лица с незаконными формированиями террористов. А Т О это же : Анти Террористическая Операция. Ну, не знаю, надо много мнений тут выслушать, но на холодную голову.
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IP: 213.111.84.---kilovka13.12.2016 18:06
Бля... бл... бл... всі коментарі...
Жінка, що ти з неї візьмеш... бог так зробив, з кістки без мозгів...
Простіть мене Марія Складовська-Кюрі і інші розумні жінки...
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