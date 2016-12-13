Савченко розповіла подробиці переговорів із бойовиками

Нардеп з фракції "Батьківщина" Надія Савченко розповіла, що вперше після звільнення зустрічалася із ватажками бойовиків Олександром Захарченком і Ігорем Плотницьким.

Про це вона заявила в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок.

За словами Савченко "ніхто не легалізує" бойовиків.

"Зустріч пройшла у тристоронньому форматі за присутності російської сторони і білоруської організаційної сторони. Вона відбувалося три години, з третьої до шостої вечора. Закінчилася, я вважаю, що на позитивній ноті", - сказала вона.

Савченко також підтвердила, що на зустрічі були Михайло Балуєв, Олег Шкряба як представники російської сторони, і Володимир Рубан (якого пов'язують із віктором Медведчуком).

"Вони є в Мінській контактній групі з гуманітарних питань", - сказала вона.

Також Савченко розповіла, що обговорювала під час зустрічі питання амністії. Водночас вона заявила, що не давала згоду на відкриття "посольства ЛДНР" в Києві.

"Так не було, я не знаю, як це подали журналісти. Навпаки, я сказала, що не може бути представництва офіційного того, чого офіційно не існує. Немає ні ЛНР, ні ДНР. Далі ми говорили про те, щоб зробити якийсь прес-центр. Я сказала, що якщо ви хочете, щоб вас чули, можна почати говорити", - сказала Савченко.

Вона додала, що завжди повідомляє про такі контакти "відповідні органи".

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

Савченко підтвердила: "Я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного". Вона переконана у правильності своїх дій. Така зустріч, на думку нардепа, може посилити мінський формат і зробити його "більш дієвим".