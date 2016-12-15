Троян не вважає, що Крищенко має йти у відставку через Княжичі

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Четвер, 15 грудня 2016, 12:15

Голова Нацполіції Вадим Троян не вважає, що начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко має піти у відставку через стрілянину у селі Княжичі, в якій загинули 5 силовиків.

Про це він заявив у четвер, відповідаючи на питання журналістів.  

"А чому має бути відставка Крищенка? Давайте дочекаємося результатів розслідування. Я не вважаю, що Крищенко прямо причетний до того, що трапилося", - сказав Троян.

Як відомо, 7 грудня Троян повідомив, що рішення про залучення спецназу КОРД до спецоперації у Княжичах приймав Крищенко.

Пізніше генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Крищенко має подати у відставку через невдало сплановану і проведену операцію у Княжичах.

В ніч на 4 грудня у Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців. Розслідування перестрілки проводить прокуратура

У Нацполіції повідомили, що інцидент стався у н.п. Княжичі під час спецоперації оперативників столичного карного розшуку за підтримки спецпідрозділу КОРД  із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

У Нацполіції заявляють, що співробітники поліції не причетні до кришування злочинців, які грабували будинки у Княжичах.

Українська правда

Теми: поліція Генпрокуратура
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IP: 194.44.172.---elvtes15.12.2016 12:38
Має піти як Крищенко, так і сам Троян, а також Аваков, так вчиняють у всіх демократичних та цивілізованих країнах, де відповідальність за напрямок бере міністр, керівник структури та безпосередні виконавці. Але хіба у нас демократична та цивілізована країна чи відповідальні керманичі у владі?
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