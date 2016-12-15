СБУ: Про візит Савченко не знали, в Мінську вона говорила не тільки про заручників

СБУ не знала про візит народного депутата Надії Савченко до Мінська для участі у переговорах з бойовиками.

Про це під час брифінгу в Раді повідомив керівник Центру зі звільнення полонених при СБУ Юрій Кочанов на брифінгу в четвер у Києві.

"Ні я особисто, ні СБУ не знали, що ведуться кулуарні ігри, і що народний депутат відвідав Мінськ", - сказав Кочанов.

Крім того він повідомив, що на переговорах з бойовиками обговорювалося питання не тільки заручників. "Я знаю, що обговорювалися кулуарно питання не тільки заручників, а також питання амністії та зняття економічних санкцій", - зазначив представник СБУ.

"Ми хочемо звернутися до партії Батьківщина із проханням взяти на себе відповідальність за те, що відбувається. Коли звільняли перший номер списку партії Батьківщина вся країна намагалася допомогти", - зауважила вона. Геращенко наголосила, що звільнення заручників – це дуже делікатна справа і в ній не можна зашкодити.

Раніше в ефірі Громадському радіо Савченко заявила: "Я вам чесно скажу, що ні про яку амністію не йшлося, навіть слово амністія на цій зустрічі не називалося".

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Савченко підтвердила: "Я сиділа за столом переговорів із людьми, з якими ми стріляли одне в одного". Вона переконана у правильності своїх дій. Така зустріч, на думку нардепа, може посилити мінський формат і зробити його "більш дієвим"

Тетяна Кусок, УП