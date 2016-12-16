Клюєв в РФ розказує, що Майдан організували "кривавий пастор" і ще двоє

6235 переглядів
5
П'ятниця, 16 грудня 2016, 14:20

Глава адміністрації екс-президента України Андрій Клюєв в російському суді заявив, що головними організаторами подій на Майдані в 2014 році є глава РНБО Олександр Турчинов, спікер ВР Андрій Парубій та нардеп Сергій Пашинський.

Про це він сказав в Дорогомиловському суді Москви при розгляді позову екс-регіонала Володимира Олійника про визнання подій 2014 року в Україні "державним переворотом", передає ТАСС.

"Знаєте, у нас є на Україні секретар Ради національної безпеки і оборони Турчинов, його всі називають "кривавим пастирем". Взагалі він колишній секретар комсомольської організації Дніпропетровська, а потім став затятим опозиціонером і пастирем підробляв. Він все це організовував. Він, Пашинський та нинішній голова парламенту Парубій - як комендант "майдану", - повідомив Клюєв.

Всі інші, за його словами, "використовувалися вже потім - (Арсеній) Яценюк, (Олег) Тягнибок і (Віталій) Кличко".

Причому, Клюєв заявив, що "їх використовували втемну, як і "Правий сектор" використовували теж втемну".

"Правий сектор", за словами Клюєва, спочатку затримував снайперів, "які і в мирних стріляли, і в органи".

Клюєв також заявив, що Пашинський "завіз дві групи снайперів - одну з Грузії, іншу з Прибалтики".

На підтвердження своїх слів Клюєв послався на так званий протокол допиту одного з снайперів "грузинської групи", який склали члени "Правого сектора", що затримали його.

"Цю людину звали Володимир Дахнадзе, його зловив "Правий сектор" і допитав, він зізнався, що приїхав до Києва підробити. Але приїхав Пашинський і забрав Дахнадзе у "Правого сектора", - розповів Клюєв.

Як відомо, в листопаді Глава адміністрації екс-президента Андрій Клюєв заявив, що Янукович не був зацікавлений у розстрілі Майдану, пояснюючи це тим, що він закликав до переговорів вже після масових вбивств.

В ефірі російського каналу він також розповідав про грузинського снайпера на Майдані.

"На початку він прилетів до Києва, потім переїхав до Одеси, потім з Одеси його знову привезли до Києва. Він тиждень ходив по майдану, дислокацію дивився, звідки стріляти, що робити, яким чином. Тому Януковичу це навіть невигідно було", - заявив Клюєв.

15 грудня Дорогомиловский суд Москви почав процес за позовом екс-нардепа від "Партії регіонів" Володимира Олійника про визнання "державним переворотом" в Україні подій початку 2014 року.

Екс-"регіонал", який перебуває в розшуку нібито не зміг домогтися розгляду своїх претензій в Генпрокуратурі України.

Після розстрілів протестувальників Олійник утік з України. Наприкінці 2014 року з’явилася інформація, що він живе в анексованому Росією Криму, у Ялті, і їздить до Москви.

До суду для дачі показань свідків було викликано тодішніх українських чиновників: колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова, екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва, колишнього главу МВС Віталія Захарченка, екс-главу СБУ Олександра Якименка, екс-генпрокурора Віктора Пшонку, екс-главу КС В'ячеслава Овчаренка та інших.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявив, що вважає юридично нікчемною спробу через російський суд довести "державний переворот" в Україні.

"Українська правда" також намагалася додзвонитися за коментарем до Сергія Пашинського, проте він не відповідає. 

Теми: Майдан Клюєв Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Одесі "повісили" опудало судді, який розглядає справу 2 травня 16 грудня 2016, 13:40
Турчинов: позов про "переворот" – маразм, із яким краще до психіатра 15 грудня 2016, 14:34
РосЗМІ: Янукович візьме участь у суді про "держпереворот" 15 грудня 2016, 10:41
Коментарі — 5
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 141.0.12.---Антиимперия16.12.2016 17:15
Очень важно народу знать, как разрабатывались и осуществлялись захват Крыма , восточных обл. Украины. Кто главный преступник в этом деле- известно.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 37.229.144.---Іван Лях16.12.2016 15:57
Начебто розумна людина той Клюєв, а верзе такі нісенітниці... Усі перераховані ним особи - то пішаки, виконавці.
А організатори - ті ж самі, що в усіх "кольорових революціях" - від Туніса до Киргізії. І майже всюди там діяли "невідомі снайпери, що стріляли водночас і в протестувальників, і в силовиків". А факт, що ніде і ніхто не насмілився їх затримати та покарати - сам за себе промовляє, звідки вони були.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 195.78.69.---Naim16.12.2016 14:47
А как поживают дворцы братьев Клюевых, их уже конфисковали?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 77.222.145.---ReAlex16.12.2016 14:30
sensor+2: И ещё Путин там свечку держал.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.92.156.---sensor+216.12.2016 14:27
і ще двоє
---

Обамка и Меркельша. К бабке не ходи.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Росія хоче вести облік українців, які в'їжджають в окупований Крим
Обвинувачених у "справі 2 травня" в Одесі залишили під арештом
Адвокати Януковича вимагають у САП справу проти Луценка
Європарламент прибере дату голосування по безвізу, сподіваються пришвидшити
Усі новини
Фото

На Михайлівській площі з’явились янголи

BeVerySpecial

Співвласниця бару "Буду позже" Валерія Нойман — про свою справу, алкоголь і тату