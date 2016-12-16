Клюев в РФ рассказывает, что Майдан организовали "кровавый пастор" и еще двое

Глава администрации экс-президента Украины Андрей Клюев в российском суде заявил, что главными организаторами событий на Майдане в 2014 году являются глава СНБО Александр Турчинов, спикер ВР Андрей Парубий и нардеп Сергей Пашинский.



Об этом он сказал в Дорогомиловськом суде Москвы при рассмотрении иска экс-регионала Владимира Олийныка о признании событий 2014 года в Украине "государственным переворотом", передает ТАСС.



"Знаете, у нас есть на Украине секретарь Совета национальной безопасности и обороны Турчинов, его все называют "кровавым пастырем". Вообще он бывший секретарь комсомольской организации Днепропетровска, а затем стал ярым оппозиционером и пастырем подрабатывал. Он все это организовывал. Он, Пашинский и нынешний председатель парламента Парубий - как комендант "майдана", - сообщил Клюев.



Все остальные, по его словам, "использовались уже потом - (Арсений) Яценюк, (Олег) Тягнибок и (Виталий) Кличко".



Причем, Клюев заявил, что "их использовали втемную, как и "Правый сектор" использовали тоже втемную".



"Правый сектор", по словам Клюева, сначала задерживал снайперов, "которые и в мирных стреляли, и в органы".



Клюев также заявил, что Пашинский "завез две группы снайперов - одну из Грузии, другую из Прибалтики".



В подтверждение своих слов Клюев сослался на так называемый протокол допроса одного из снайперов "грузинской группы", который составили члены "Правого сектора", задержавшие его.



"Этого человека звали Владимир Дахнадзе, его поймал "Правый сектор" и допросил, он признался, что приехал в Киев подработать. Но приехал Пашинский и забрал Дахнадзе у "Правого сектора", - рассказал Клюев.



Как известно, в ноябре Глава администрации экс-президента Андрей Клюев заявил, что Янукович не был заинтересован в расстреле Майдана, объясняя это тем, что он призвал к переговорам уже после массовых убийств.



В эфире российского канала он также рассказывал о грузинском снайпере на Майдане.



"В начале он прилетел в Киев, потом переехал в Одессу, затем из Одессы его снова привезли в Киев. Он неделю ходил по площади, дислокации смотрел, откуда стрелять, что делать, каким образом. Поэтому Януковичу это даже невыгодно было", - заявил тогда Клюев.



15 декабря Дорогомиловский суд Москвы начал процесс по иску экс-нардепа от "Партии регионов" Владимир Олийнык о признании "государственным переворотом" в Украине событий начала 2014 года.



Экс-"регионал", находится в розыске якобы не смог добиться рассмотрения своих претензий в Генпрокуратуре Украины.



После расстрелов протестующих Олейник бежал из Украины. В конце 2014 появилась информация, что он живет в аннексирована Россией Крыму, в Ялте, и ездит в Москву.



В суд для дачи свидетельских показаний было вызвано тогдашних украинских чиновников: бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главу администрации президента Андрея Клюева, бывшего главу МВД Виталия Захарченко, экс-главу СБУ Александра Якименко, экс-генпрокурора Виктора Пшонку, экс главу КС Вячеслава Овчаренко и другие.



В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что считает юридически ничтожным попытку через российский суд доказать "государственный переворот" в Украине.



"Украинская правда" также пыталась дозвониться за комментарием к Сергею Пашинскому, однако он не отвечает.