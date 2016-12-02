Драбинко залишив Україну через небезпеку - Луценко

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 10:11

Митрополит Олександр (Драбинко), який є свідком у справі проти нардепа від Опоблоку Вадима Новинського, залишив Україну з міркувань безпеки.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 повідомив Юрій Луценко.

"Він дав свідчення в суді і як передбачено у випадку, коли на нього чиниться тиск, покинув територію України", - зазначив Луценко.

"Його свідчення зафіксовані в суді, і подальшої участі не потребується", - додав він.

"Ми забезпечуємо його безпеку, в тому числі через виїзд закордон. Держава Україна забезпечує безпеку", - зазначив Луценко.

Раніше 27 листопада Митрополит Олександр (Драбинко) заявив, що не планує виїхати за кордон на тривалий час.

"Я не лишив Україну часів режиму Януковича, коли здавалося, що влада беззаконня всесильна. І тим паче не залишу її сьогодні", - заявляв він. 

Драбинко зауважував, що його графік на ближчі місяці передбачає кілька поїздок за кордон, у тому числі з метою медичного обстеження.

Як відомо, 16 листопада регламентний комітет Верховної Ради відклав питання зняття депутатської недоторканності з представника "Опозиційного блоку" Вадима Новинського, який фігурує вкримінальній справі про тиск на церкву.  

Новинський заявляє, що у поданні ГПУ не містяться об'єктивні докази і просить комітет Радивитребувати у прокуратури покази екс-президента Віктора Януковича. 

У справі також фігурує Олександр Драбинко. В ухвалі Печерського районного суду Києва від 15 листопада вказується, що захист Драбинказаявив про загрозу його життюі намір виїхати за кордон на тривалий час, повідомили Українські Новини.

Більше про справу щодо Новинського читайте у статті "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським".

Українська правда

Теми: Новинський
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