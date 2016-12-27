Турчинов: Без згоди Порошенка ніякої блокади ОРДЛО не буде

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Вівторок, 27 грудня 2016, 13:23

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляє, що рішення групи добровольців про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької і Луганської областей знаходиться виключно в компетенції президента України – верховного головнокомандувача Петра Порошенка.

Про це він сказав журналістам у вівторок, коментуючи ініціативу щодо блокування ОРДЛО, передає "Інтерфакс-Україна".

"Буде прийнято рішення блокувати – значить, будемо блокувати. Не буде прийнято таке рішення верховним головнокомандувачем - значить, цього робити ніхто не буде. Тих, хто спробує самі робити імпровізовані блокпости в зоні АТО – цього не буде", - сказав він.

Як відомо, 26 грудня добровольці оголосили про блокаду окупованих територій. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.

16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

Теми: Турчинов Донбас АТО
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Коментарі — 2
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IP: 77.222.145.---ReAlex27.12.2016 13:56
Все правильно, хвате з нас вже махновщини.
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IP: 93.75.36.---formalin27.12.2016 13:56
Влада повинна відмовитися від подвійних стандартів і зайняти більш жорстку позицію. І ця позиція має бути доведена до розуміння партнерів
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