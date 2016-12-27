Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов: Без согласия Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет

Вторник, 27 декабря 2016, 12:23
Турчинов: Без согласия Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных власти Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины.

Об этом он сказал журналистам во вторник, комментируя инициативу по блокированию ОРДЛО, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО – этого не будет", - сказал он.

Как известно, 26 декабря добровольцы объявили о блокаде оккупированных территорий. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

Темы: ТурчиновДонбассАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Турчинов
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко Донбасс – это мое мнение
Турчинов рассказал, что просил Медведчука передать Путину
Последние новости
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВоздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
Все новости...
Реклама: