Турчинов: Без согласия Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных власти Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины.



Об этом он сказал журналистам во вторник, комментируя инициативу по блокированию ОРДЛО, передает "Интерфакс-Украина".



"Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО – этого не будет", - сказал он.



Как известно, 26 декабря добровольцы объявили о блокаде оккупированных территорий. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

