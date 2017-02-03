Чуркін заявив, що обстрілам на Донбасі є "політична альтернатива"

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П'ятниця, 3 лютого 2017, 00:34

Поспред Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що обстріли на Донбасі можуть припинитися, якщо українська влада скористається "політичною альтернативою".

Про це він сказав під час засідання Радбезу ООН в четвер.

"Метр за метром відвойовуйте, будь ласка... Ось скільки повинно людей загинути, щоб вони метр за метром пройшли від Авдіївки до українського кордону? Скільки солдатів українських повинно загинути і мирних громадян? І це в умовах, коли існує політична альтернатива, узгоджена з участю президента Порошенко два роки тому", - заявив Чуркін.

"Сподіваюся, наше сьогоднішнє відверте обговорення дозволить тим, хто дійсно хоче врегулювання кризи в Україні, більш об'єктивно поглянути на речі в Україні і підштовхнути Київ до тих кроків, без яких не буде встановлений мир. А це було б трагічно, якби та ситуація, з якою ми зіткнулися в останні 2-3 роки, затягувалася", - додав він.

Нагадаємо, Росія хоче проведення виборів на територіях, які не контролює уряд України, задля того, щоб легалізувати владу ватажків незаконних збройних формувань.

Як відомо, у четвер ввечері бойовики обстріляли Авдіївку, снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. Є загиблі та поранені.

Також бойовики посилили обстріли Мар'їнки та Красногорівки. Застосовується важке озброєння.

Ситуація в Авдївці різко загострилась 29 січня, однак 1 лютого бойовики все ж частково припиняли вогонь відповідно до домовленостей про режим "тиші".

Вдень 1 лютого бойовики порушили "тишу" й обстріляли бригаду електромонтажників, через що ті не дійшли метрів 300 до місця можливого розриву ЛЕП.

2 лютого вранці бойовики дотримувалися режиму тиші на окремій ділянці не більше кількох годин, де мали відбуватися ремонтні роботи. Однак станом на 11:40 Жебрійвський повідомив, що бригада електромонтажників через обстріли не змогла вийти в район пошкодження ліній електропередач для відновлення електропостачання в Авдїівці.

Про стан справ в Авдіївці і про причини загострення можна прочитати тут.

Українська правда

Теми: Росія ООН Авдіївка
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IP: 76.240.160.---Santa Maria03.02.2017 02:03
Ліфт із путлярського стада перетвориТь їх у Фарш крємлядцькій!
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IP: 76.240.160.---Santa Maria03.02.2017 01:58
чуркіна давно пора відправити в руцькій нєрушімій,груз 200!туди їхня дорога !всього крємлядя! НЕ ЗАБУВАЙТЕ ГИДОТИ ЛІФТ В ДОРОЗІ !ПРИХВАТИТЬ ВАС УСІХ КРЕМЛЯДСЬКЕ БИДЛО З КОРИТОМ
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IP: 91.219.223.---З Полтави03.02.2017 00:55
Лукавая Чурка, погибнет солдат в 2-3, а то и в 5 раз меньше, чем росийско-фашистскиого зброда! Вот ответ на твой вопрос.
Неужели кто-то там верит в этот шантаж!
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