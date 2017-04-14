Через голодування в РФ кримський татарин Зейтуллаєв швидко втрачає вагу

Кримчанин Руслан Зейтуллаєв, якого повторно судять в Ростові-на-Дону у справі "Хізб ут-Тахрір", за 10 днів голодування втратив вже більше 6 кг.

Про це повідомив у Facebook кримський адвокат Еміль Курбедінов.

"Руслан Зейтуллаєв - 10 день голодування. Стоячи говорити Руслан вже не може! Руслан втратив за 10 днів - 6 кг 200 гр.", – написав він.

Як повідомлялося, 4 квітня Зейтуллаєв оголосив безстрокове голодування. Він висунув низку вимог, у тому числі припинення переслідування кримських татар і закриття політично мотивованих кримінальних справ проти них. Зейтуллаєв також вимагає допустити МЗС України в СІЗО №1 Ростова-на-Дону, а також передати його та ще трьох фігурантів цієї кримінальної справи державі Україна "як громадян цієї держави".

Пізніше до Зейтуллаєва не пустили представників Генконсульства України в Ростові-на-Дону.

Як відомо, у Ростові-на-Дону відбудеться новий розгляд кримінальної справи щодо фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір", кримського політв'язня Руслана Зейтуллаєва, якого звинувачують у тероризмі.

Раніше військовий суд засудив Зейтуллаєва до семи років. Однак Верховний суд, за клопотанням прокурора, визнав неправильним такий вирок і покарання занадто м'яким та відправив справу на новий розгляд до військового суду Ростова. Прокурор вимагав 17 років позбавлення волі.

Як відомо, 23 грудня 2015 року в окупованому Росією Криму було затримано 4 кримських мусульман, яких звинуватили в участі в ісламській організації "Хізб ут-Тахрір". Справу кримських політв'язнів розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. 7 вересня їм оголосили вирок.



Севастополець Руслан Зейтуллаєв, якого російська влада назвала організатором осередку "Хізб ут-Тахрір", був засуджений до 7 років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов і Нурі Прімов отримали по 5 років виправної колонії також загального режиму.

МЗС України засудило організований російською владою "судовий фарс" і вимагало від РФ негайного скасування вироку.

23 січня 2017 року трьох політв'язнів, засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір", вивезли з Ростова-на-Дону для відбування покарання. Руслан Зейтуллаєв залишився у СІЗО та чекає на перегляд справи.

Українська правда