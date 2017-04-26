Корчак вдруге не з'явилася звітувати в Кабмін

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Середа, 26 квітня 2017, 13:19

Кабінет міністрів вдруге не зміг розглянути проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році.

Доповідач глава Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак не з'явилась на засідання уряду 25 квітня.

"Не прийти, не доповісти другий раз, це... ви мені вибачте", – обурився прем'єр-міністр Володмир Гройсман.

В свою чергу міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що на адресу уряду надійшло кілька звернень щодо перевірки діяльності членів НАЗК.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив також, що сама глава НАЗК Наталія Корчак попросила Кабінет міністрів провести службове розслідування діяльності її заступника Руслана Радецького та члена НАЗК Руслана Рябошапки.

Міністр юстиції назвав неприпустимою, коли члени НАЗК не можуть між собою порозумітися і закликав чимшвидше змінювати законодавство, щоб дати змогу перезапустити роботу агенції.

"Протягом останніх двох місяців вони не спромоглися перевірити 24 людини… А в них ще обов'язок перевірити 800 тисяч декларацій. Очевидно, в такому форматі і з цим складом навряд чи це буде ефективно. Тому треба припиняти цю проблему, вносити зміни до закону і формувати через публічний конкурс новий склад, який буде виконувати свої обов'язки", – наголосив Петренко.

На засіданні Кабміну домовились узгодити юридичні нюанси щодо проведення відповідних перевірок.

"Сама Корчак звернулася до уряду, щоб ми провели перевірки. Зараз ми уточнюємо юридичні моменти для проведення перевірок", – сказав віце-прем'єр Павло Розенко.

Як повідомлялося, на засіданні 12 квітня Гройсман потролив Корчак: "Не прийшла. Видно, премію собі відпрацьовує…".

Валентина Романенко, Роман Кравець, УП

Теми: НАЗК Кабінет міністрів
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