Справа Шеремета: поліція викликає авторів фільму й Устименка

12436 переглядів
1
Четвер, 11 травня 2017, 13:01

Міністерство внутрішніх справ викликає на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив "Українській правді" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за результатами наради слідчої групи поліції у цій справі.

"Прибираючи емоції, багато фактів у цьому розслідуванні нас зацікавили – й ми викликаємо на допит авторів, а також Ігоря Устименка", – сказав він.

Як відомо, напередодні журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування, документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.

Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела в Службі безпеки України, в 2014 році працював у СБУ.

Після виходу фільму в ефір у СБУ заявили, що Ігоря Устименка було звільнено у квітні 2014 року.

Один із учасників журналістського розслідування Дмитро Гнап розповів, що, судячи з реакції свідків, із якими спілкувалося "Слідство. Інфо", слідчі з ними не говорили.

Ігор Устименко з журналістами
Ігор Устименко (ліворуч) із журналістами
кадр із фільму

А самого Гнапа поліція допитувала у справі Шеремета через 8 місяців після вбивства – як одного з тих, хто спілкувався з Павлом Григоровичем по роботі.

20 липня 2016 року близько 7:45 ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького й Івана Франка у Києві вибухнула машина керівника "Української правди" Олени Притули, у якій був Павло Шеремет. Він загинув. Слідство встановило, що спрацював вибуховий пристрій, активований дистанційно.

Нацполіція оприлюднила відео з камер спостереження, на яких видно, що пристрій закладали вночі чоловік і жінка.

28 жовтня 2016 року УП опублікувала матеріал із документальними доказами стеження за своїми журналістами й роботою редакції. За інформацією джерел УП, збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента, відповідні матеріали отримував голова МВС Арсен Аваков.

8 лютого 2017 року слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства Шеремета його журналістську діяльність в Україні й інших країнах.

Серед версій була й та, що до вбивства причетні українські бойові батальйони.

Олена Рощенко, УП

Теми: Справа Шеремета поліція МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Вбивство Павла". Розслідування загибелі Павла Шеремета 11 травня 2017, 12:09
Князєв збирає всю слідчу групу Нацполіції у справі Шеремета 11 травня 2017, 12:00
СБУ: Фігуранта справи Шеремета Устименка звільнили з відомства у 2014 році 10 травня 2017, 23:23
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 94.178.107.---sensor+211.05.2017 13:56
Вызывают? А не должен ли Устименко быть оперативно задержан сразу же после опубликования видео??
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У зоні АТО підірвалися двоє українських саперів
Справа Шеремета: поліція викликає авторів фільму й Устименка
"Шлях до банкрутства": ОПЗ програв апеляцію компанії Фірташа
"Антонов" перетворять на публічне акціонерне товариство
Усі новини
На власному досвіді

Десять років працювати стюардом

Погляд психологів

8 спільних рис батьків, які мають успішних дітей