Справа Шеремета: поліція викликає авторів фільму й Устименка
Міністерство внутрішніх справ викликає на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомив "Українській правді" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за результатами наради слідчої групи поліції у цій справі.
"Прибираючи емоції, багато фактів у цьому розслідуванні нас зацікавили – й ми викликаємо на допит авторів, а також Ігоря Устименка", – сказав він.
Як відомо, напередодні журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування, документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.
Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела в Службі безпеки України, в 2014 році працював у СБУ.
Після виходу фільму в ефір у СБУ заявили, що Ігоря Устименка було звільнено у квітні 2014 року.
Один із учасників журналістського розслідування Дмитро Гнап розповів, що, судячи з реакції свідків, із якими спілкувалося "Слідство. Інфо", слідчі з ними не говорили.
А самого Гнапа поліція допитувала у справі Шеремета через 8 місяців після вбивства – як одного з тих, хто спілкувався з Павлом Григоровичем по роботі.
20 липня 2016 року близько 7:45 ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького й Івана Франка у Києві вибухнула машина керівника "Української правди" Олени Притули, у якій був Павло Шеремет. Він загинув. Слідство встановило, що спрацював вибуховий пристрій, активований дистанційно.
Нацполіція оприлюднила відео з камер спостереження, на яких видно, що пристрій закладали вночі чоловік і жінка.
28 жовтня 2016 року УП опублікувала матеріал із документальними доказами стеження за своїми журналістами й роботою редакції. За інформацією джерел УП, збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента, відповідні матеріали отримував голова МВС Арсен Аваков.
8 лютого 2017 року слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства Шеремета його журналістську діяльність в Україні й інших країнах.
Серед версій була й та, що до вбивства причетні українські бойові батальйони.
Олена Рощенко, УП
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