Корчак спростовує звинувачення у блокуванні перевірки декларацій

222 перегляди
0
Четвер, 11 травня 2017, 22:35

Голова НАЗК Наталя Корчак спростовує звинувачення у блокуванні перевірки електронних декларацій чиновників.

Таким чином вона відреагувала на слова заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Руслана Радецького.

"Ось порядок денний сьогоднішнього засідання. І якщо хтось знайде в ньому питання стосовно проведення перевірки декларацій, через які я нібито "блокую" роботу департаменту фінконтролю, то той вочевидь має третє око", - написала Корчак на Facebook.

Доповнюється

Теми: НАЗК декларації
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Радецький звинувачує голову НАЗК у блокуванні перевірки декларацій 11 травня 2017, 16:03
НАЗК перевіряє е-декларації за 2015 рік 96 осіб 11 травня 2017, 15:05
Єдиний антикорупційний центр як шанс реанімувати антикорупційну політику 28 квітня 2017, 09:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЗМІ: У заступника Кличка – фальшивий диплом
День в АТО: 25 обстрілів, один загиблий та четверо поранених
Справа Шеремета: Устименко уникає запитання про роботу в СБУ
Через бійку у Дніпрі на 9 травня ГПУ допитує Вілкула
Усі новини
Імена, історії, відео

Хто вийде на сцену другого півфіналу Євробачення-2017

Погляд психологів

8 спільних рис батьків, які мають успішних дітей