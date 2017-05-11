Корчак спростовує звинувачення у блокуванні перевірки декларацій

Голова НАЗК Наталя Корчак спростовує звинувачення у блокуванні перевірки електронних декларацій чиновників.

Таким чином вона відреагувала на слова заступника голови Національного агентства із запобігання корупції Руслана Радецького.

"Ось порядок денний сьогоднішнього засідання. І якщо хтось знайде в ньому питання стосовно проведення перевірки декларацій, через які я нібито "блокую" роботу департаменту фінконтролю, то той вочевидь має третє око", - написала Корчак на Facebook.

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