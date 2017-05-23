Справа Шеремета: Троян підтвердив, що після СБУ зникали записи з камер

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Вівторок, 23 травня 2017, 15:44

Начальник ГУ МВС України в Київській області, заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян підтвердив, що після вилучення працівниками СБУ камер спостереження в районі вбивства журналіста Павла Шеремета, на окремих із них повністю зникав запис.  

Про це він сказав в ефірі передачі "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Троян розповів, що після вбивства СБУ відмовилися очолити розслідування.

"Тому що вони (СБУ – ред.) відмовилися", - сказав він.

"Офіційно сказали: "Ні, нехай – поліція", - додав Троян.

На прохання прокоментувати інформацію про те, що після вбивства СБУшники вилучили ряд відеокамер з будинків в окрузі, а коли повернули – дані на них були стерті, Троян відповів: "Випадки, коли ми приходили, а відео не було, дійсно мали місце".

Він додав, що про причини цього треба запитати у СБУ.

Як відомо, 10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

В коментар УП один з авторів фільму Дмитро Гнап повідомив, що в процесі розслідування стало зрозуміло, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з будинків поблизу будинку вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета, і повернули його порожнім.

Крім того, у фільмі йдеться про те, що колишній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

Теми: Справа Шеремета поліція
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IP: 35.187.182.---Didusь23.05.2017 16:26
Фактично, журналісти врятували ряд записів з камер, які "свята" СБУ не дотерла. Та ще й вийшли на їхнього клоуна, який прикинувся тупим псевдо-детективом. І цей недопрезидент отримає "свою" революцію.
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