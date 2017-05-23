Справа Шеремета: Троян каже, що на деяких камерах записів не було

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян підтвердив, що після вилучення працівниками СБУ камер спостереження в районі вбивства журналіста Павла Шеремета, на окремих із них повністю зникав запис.

Про це він сказав в ефірі передачі "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Троян розповів, що після вбивства СБУ відмовилися очолити розслідування.

"Тому що вони (СБУ – ред.) відмовилися", - сказав він.

"Офіційно сказали: "Ні, нехай – поліція", - додав Троян.

На прохання прокоментувати інформацію про те, що після вбивства СБУшники вилучили ряд відеокамер з будинків в окрузі, а коли повернули – дані на них були стерті, Троян відповів: "Випадки, коли ми приходили, а відео не було, дійсно мали місце".



На запитання, як таке можливо, Троян відповів: "Потрібно запитати у СБУ".



"Я думаю, швидше за все, у них (СБУ - ред.) своє бачення цього. От і все", - сказав він.

У той же час в уточнюючому коментарі "Українській правді" Троян заявив, що не мав на увазі конкретний випадок і не пов'язував відсутність записів на камерах з СБУ.

"Коли ми збирали записи з камер спостереження, були випадки, що на камерах не було записів. Але СБУ тут взагалі ні до чого. Було дві камери, на яких запис просто не велася", - сказав Троян.

При цьому він також сказав, що якщо журналісти стверджують, що був випадок, коли СБУ вилучала записи і повертала порожні сервери, "тоді нехай СБУ проведе розслідування".

Як відомо, 10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

В коментар УП один з авторів фільму Дмитро Гнап повідомив, що в процесі розслідування стало зрозуміло, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з будинків поблизу будинку вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета, і повернули його порожнім.

Крім того, у фільмі йдеться про те, що колишній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.