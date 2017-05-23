Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справа Шеремета: Троян каже, що на деяких камерах записів не було

Вівторок, 23 травня 2017, 15:44
Справа Шеремета: Троян каже, що на деяких камерах записів не було

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян підтвердив, що після вилучення працівниками СБУ камер спостереження в районі вбивства журналіста Павла Шеремета, на окремих із них повністю зникав запис. 

Про це він сказав в ефірі передачі "Лівий берег з Сонею Кошкіною".

Троян розповів, що після вбивства СБУ відмовилися очолити розслідування.

"Тому що вони (СБУ – ред.) відмовилися", - сказав він.

"Офіційно сказали: "Ні, нехай – поліція", - додав Троян.

На прохання прокоментувати інформацію про те, що після вбивства СБУшники вилучили ряд відеокамер з будинків в окрузі, а коли повернули – дані на них були стерті, Троян відповів: "Випадки, коли ми приходили, а відео не було, дійсно мали місце".

На запитання, як таке можливо, Троян відповів: "Потрібно запитати у СБУ".

"Я думаю, швидше за все, у них (СБУ - ред.) своє бачення цього. От і все", - сказав він.

У той же час в уточнюючому коментарі "Українській правді" Троян заявив, що не мав на увазі конкретний випадок і не пов'язував відсутність записів на камерах з СБУ.

"Коли ми збирали записи з камер спостереження, були випадки, що на камерах не було записів. Але СБУ тут взагалі ні до чого. Було дві камери, на яких запис просто не велася", - сказав Троян.

При цьому він також сказав, що якщо журналісти стверджують, що був випадок, коли СБУ вилучала записи і повертала порожні сервери, "тоді нехай СБУ проведе розслідування".

Як відомо, 10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

В коментар УП один з авторів фільму Дмитро Гнап повідомив, що в процесі розслідування стало зрозуміло, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з будинків поблизу будинку вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета, і повернули його порожнім.

Крім того, у фільмі йдеться про те, що колишній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа Шереметаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Справа Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: