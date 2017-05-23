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Дело Шеремета: Троян подтвердил, что на некоторых камерах записей не было

Вторник, 23 мая 2017, 15:44
Дело Шеремета: Троян подтвердил, что на некоторых камерах записей не было

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян подтвердил, что после изъятия работниками СБУ камер наблюдения в районе убийства журналиста Павла Шеремета, на некоторых из них не было записей.

Об этом он сказал в эфире передачи "Левый берег с Соней Кошкиной".

Троян рассказал, что после убийства СБУ отказались возглавить расследование.

"Потому что они (СБУ - С.К.) отказались", - сказал он.

"Официально сказали: "Нет, пусть – полиция", - добавил Троян.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что после убийства СБУшники изъяли ряд видеокамер из домов в округе, а когда вернули - данные на них были стерты, Троян ответил: "Случаи, когда мы приходили, а видео уже не было, действительно имели место".

На вопрос, как такое возможно, Троян ответил: "Нужно спросить у СБУ".

"Я думаю, скорее всего, у них (СБУ – ред.) свое видение этого. Вот и все", - сказал он.

В то же время в уточняющем комментарии "Украинской правде" Троян заявил, что не имел в виду конкретный случай и не связывал отсутствие записей с СБУ.

"Когда мы собирали записи с камер наблюдения, были случаи, что на камерах не было записей. Но СБУ тут вообще ни при чем. Было две камеры, на которых запись просто не велась", - сказал Троян.

При этом он также сказал, что если журналисты утверждают, что был случай, когда СБУ изымало записи и возвращало пустые серверы, "тогда пусть СБУ проведет расследование".

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала – редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В комментарий УП один из авторов фильма Дмитрий Гнап сообщил, что в ходе расследования стало понятно, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из домов возле дома убитого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, и вернули его пустым.

Кроме того, в фильме говорится о том, что бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

20 июля 2016 около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко был взорван машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело Шереметаполиция
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