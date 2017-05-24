Ім'я Павла Шеремета впишуть у Меморіал журналістам у Вашингтоні

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Середа, 24 травня 2017, 09:33

Ім'я Павла Шеремета впишуть у Меморіал журналістам у Музеї новин у Вашингтоні – Newseum – разом із іменами ще 13 журналістів світу, які загинули в 2016 році.

Імена тих, хто загинув, добуваючи чи передаючи новини, додадуть вранці 5 червня, повідомляється на сайті музею.  

5 червня 2016 року в Афганістані загинув американський фотокореспондент Девід Гілкі – у річницю смерті його ім'я додадуть до списку журналістів, які загинули при виконанні професійного обов'язку.

Разом із ним увічнять ім'я його колеги, який також загинув в Афганістані, імена чотирьох журналістів, які загинули в Сирії, двох, які загинули в Іраку, а також по одному, загиблому у Лівії, Сомалі, Бразилії, Мексиці, Індії та Україні.

Павла Шеремета внесуть у меморіал як журналіста "Української правди" і "Радио Вести".  

Після церемонії у меморіалі значитимуться імена 2 285 журналістів, які загинули з 1837 року.

Як відомо, білорус за походженням Павло Шеремет довгий час працював журналістом у Росії, а в останні роки – в інтернет-виданнях та на радіо в Україні. У Білорусі він створив видання "Білоруський партизан", в Україні долучився до розвитку "Української правди" та заснував Школу журналістики "Української правди".

Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку під машину, в якій він їздив на роботу, – авто вибухнуло у центрі Києва близько 8 ранку, Шеремет отримав серйозні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці розслідують убивство як теракт, але ані виконавців, ані організаторів його досі не встановили. У них є декілька версій, ключова – професійна діяльність Шеремета.

10 травня 2017 року журналісти "Слідство.Інфо" показали першу частину розслідування – документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше не відомі факти про вбивство Шеремета.

Завдяки відео з камер спостереження відомо, що вибухівку вночі заклала під сидіння водія жінка, її прикривав чоловік. Вони з'явилися поруч із місцем вибуху й вранці 20 липня.

Журналісти також встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати: Ігор Устименко у 2014 році працював у Службі безпеки України.

Проте в СБУ заявили, що Устименка звільнили ще у квітні 2014 року і що він не виконував жодних завдань СБУ під домом Шеремета у ніч перед трагедією.

15 травня Устименка допитали у справі, але суть його свідчень поліція не розкрила.

Президента України Петро Порошенко не задоволений станом розслідування вбивства Шеремета.

У поліції визнали, що могли припуститися помилок при розслідуванні цієї резонансної справи.

Олена Рощенко, УП

Теми: Справа Шеремета ЗМІ свобода слова
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