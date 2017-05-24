Ім'я Павла Шеремета впишуть у Меморіал журналістам у Вашингтоні

Ім'я Павла Шеремета впишуть у Меморіал журналістам у Музеї новин у Вашингтоні – Newseum – разом із іменами ще 13 журналістів світу, які загинули в 2016 році.

Імена тих, хто загинув, добуваючи чи передаючи новини, додадуть вранці 5 червня, повідомляється на сайті музею.

5 червня 2016 року в Афганістані загинув американський фотокореспондент Девід Гілкі – у річницю смерті його ім'я додадуть до списку журналістів, які загинули при виконанні професійного обов'язку.

Разом із ним увічнять ім'я його колеги, який також загинув в Афганістані, імена чотирьох журналістів, які загинули в Сирії, двох, які загинули в Іраку, а також по одному, загиблому у Лівії, Сомалі, Бразилії, Мексиці, Індії та Україні.

Павла Шеремета внесуть у меморіал як журналіста "Української правди" і "Радио Вести".

Після церемонії у меморіалі значитимуться імена 2 285 журналістів, які загинули з 1837 року.

У цьому списку значиться і співзасновник "Української правди" Георгій Гонгадзе, обезголовлене тіло якого знайшли у Київській області після зникнення 16 вересня 2000 року.

Меморіал містить імена ще 7 журналістів, які загинули в Україні: В'ячеслав Веремій (убили у 2014 році), Ігор Олександров (2001), Борис Дерев'янко (1997), Ігор Грушецький (1996), Віктор Фрелікс (1995), Володимир Іванов (1995), Валерій Марченко (1984). Там також є ім’я українського телеоператора Тараса Процюка, який загинув в Іраку, працюючи на Reuters.

Як відомо, білорус за походженням Павло Шеремет довгий час працював журналістом у Росії, а в останні роки – в інтернет-виданнях та на радіо в Україні. У Білорусі він створив видання "Білоруський партизан", в Україні долучився до розвитку "Української правди" та заснував Школу журналістики "Української правди".

Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку під машину, в якій він їздив на роботу, – авто вибухнуло у центрі Києва близько 8 ранку, Шеремет отримав серйозні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці розслідують убивство як теракт, але ані виконавців, ані організаторів його досі не встановили. У них є декілька версій, ключова – професійна діяльність Шеремета.

10 травня 2017 року журналісти "Слідство.Інфо" показали першу частину розслідування – документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше не відомі факти про вбивство Шеремета.

Завдяки відеозаписам із камер спостереження відомо, що вибухівку вночі заклала під сидіння водія жінка, її прикривав чоловік. Вони з'явилися поруч із місцем вибуху й вранці 20 липня.

Журналісти також встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати: Ігор Устименко у 2014 році працював у Службі безпеки України.

Проте в СБУ заявили, що Устименка звільнили ще у квітні 2014 року і що він не виконував жодних завдань СБУ під домом Шеремета у ніч перед трагедією.

15 травня Устименка допитали, але суть його свідчень поліція не розкрила.

Президента України Петро Порошенко не задоволений станом розслідування вбивства Шеремета.

У поліції визнали, що могли припуститися помилок при розслідуванні цієї резонансної справи.

Олена Рощенко, УП