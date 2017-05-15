Грицак заявляє, що Устименко не виконував завдань СБУ під будинком Шеремета

Голова СБУ Василь Грицак заявляє, що Ігор Устименко не здійснював жодних завдань СБУ під будівлею, де жив Павло Шеремет в ніч, коли було закладено вибухівко у машину журналіста.

Про це на брифінгу заявив голова СБУ, відповідаючи на питання журналістів.

"Він до СБУ не мав жодного відношення з 2014 року", - заявив він.

На уточнююче питання, чи може він був під якимсь прикриттям, Грицак зазначив: "Ні, він не працював в інтересах Служби безпеки".

Грицак також уточнив, що Устименко був звільнений з лав СБУ 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

При цьому Грицак заявив, що СБУ готова сприяти Нацполіції у встановленні місцезнаходження Устименка.

"Справа розслідується Нацполіцією, головним слідчим управлінням. Ми спілкувалися з керівником Нацполіціі - Генерал Кононенко спілкувався мав спілкування з Князєвим. Ми готові надавати сприяння. Ми не можемо викликати на допит, не маючи доручення слідчого", - сказав він.

"Ми посприяємо (у встановленні) його місцезнаходження, доставки, чого завгодно", - сказав Грицак.

Як відомо, також Порошенко заявив, що 6 разів зустрічався із керівниками розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, та додав, що має забезпечити "прозорість слідства". За словами Порошенка, він вважає, що "неправильно, коли в Адміністрації президента будуть дублювати слідство".

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Екс-співробітника СБУ, який фігурує у розслідуванні журналістів - Ігоря Устименка - викликали на допит на 15 травня.

Оксана Коваленко, УП