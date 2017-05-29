У справі Януковича допитали Яценюка, Турчинова та Авакова

У справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича були допитані міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов та екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

Про це журналістам в понеділок заявив представник державного обвинувачення Руслан Кравченко.

За його словами, політики були допитані на стадії досудового слідства, також їх викликатимуть до суду.

На запитання журналістів, чи буде допитаний президент Петро Порошенко, Кравченко зазначив: "Обвинувачення не планує викликати президента, тому що необхідності немає".

Роман Кравець, УП