В деле Януковича допросили Яценюка, Турчинова и Авакова

По делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича были допрошены министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк.

Об этом журналистам в понедельник заявил представитель государственного обвинения Руслан Кравченко.

По его словам, политики были допрошены на стадии досудебного следствия, а также их будут вызывать в суд.

На вопрос журналистов, будет ли допрошен президент Петр Порошенко, Кравченко отметил: "Обвинение не планирует вызвать президента, потому что необходимости нет".

Как известно, Генеральная прокуратура обвиняет Януковича в государственной измене. В деле фигурирует письмо Януковича от 1 марта 2014 года к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Аналогичное письмо бывший президент Украины направил и Совету Федерации РФ.

4 мая 2017 года Оболонский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу против Виктора Януковича о госизмене по процедуре специального (заочного) досудебного расследования.

Роман Кравец, УП