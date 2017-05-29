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У справі Януковича допитали Яценюка, Турчинова та Авакова

Понеділок, 29 травня 2017, 19:37

У справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича були допитані міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов та екс-прем'єр Арсеній Яценюк.

Про це журналістам в понеділок заявив представник державного обвинувачення Руслан Кравченко.

За його словами, політики були допитані на стадії досудового слідства, також їх викликатимуть до суду.

На запитання журналістів, чи буде допитаний президент Петро Порошенко, Кравченко зазначив: "Обвинувачення не планує викликати президента, тому що необхідності немає".

Як відомо, Генеральна прокуратура звинувачує Януковича у державній зраді. У справі фігурує лист Януковича від 1 березня 2014 року до президента Російської Федерації Володимира Путіна із проханням увести війська в Україну. Аналогічний лист колишній лідер України спрямував і Раді Федерації РФ.

На погляд ГПУ, цей лист узаконив надання Путіну дозволу на використання російських військ в Україні, що сприяло анексії Криму та окупації частини Донбасу.

4 травня 2017 року Оболонський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі проти Віктора Януковича про державну зраду за процедурою спеціального (заочного) досудового розслідування.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичЯценюкТурчиновАваков
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