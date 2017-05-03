Голову адміністрації Януковича Інтерпол теж більше не шукає

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Середа, 3 травня 2017, 22:40

Інтерпол зняв з розшуку ще одного чиновника часів Януковича – колишнього секретаря РНБО та главу АП – Андрія Клюєва.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, рішення прийняла Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії.

Тракало повідомив, що українське бюро передало отриману інформацію, а саме копію рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу, Генеральній прокуратурі України як органу досудового розслідування.

Як повідомлялося, брати Клюєви оголошені у міжнародний розшук.

Колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв є одним із підозрюваниху справі про побиття учасників Євромайдану. За останньою інформацією, він перебуває в Росії.

25 січня 2017 року Печерський райсуд Києва відмовився дозволити Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування проти екс-секретаря РНБО, екс-глави АП Андрія Клюєва.

За версією слідства, у ніч проти 30 листопада 2013 року  Олександр Попов, будучи головою КМДА, діючи за попередньою змовою з колишнім заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, начальником головного управління МВС у Києві Валерієм Коряком та іншими високопосадовцями, дав вказівку про завезення на Майдан Незалежності в місті Києві комунальної техніки для встановлення новорічної ялинки. Серед людей, причетних до розгону Євромайдану 30 листопада, називають не лише Сівковича і Коряка, але й секретаря РНБО Андрія Клюєва.

У листопаді 2016 року в ефірі російського ТБ екс-глава АП Андрій Клюєв заявив, що Віктор Янукович не був зацікавлений у розстрілі Майдану, пояснюючи це тим, що він закликав до переговорів вже після масових вбивств. 

Згодом у російському суді Клюєв заявив, що головними організаторами подій на Майдані у 2014 році є секретар РНБО Олександр Турчинов, спікер ВР Андрій Парубій та нардеп Сергій Пашинський.

3-ього травня 2017 року стало відомо, що Інтерпол зняв з розшуку колишнього президента України Віктора Януковича, а також його сина Олександра.

Крім того, стало відомо, що з розшуку також знято екс-міністра енергетики часів Януковича - Едуарда Ставицького, та екс-секретаря РНБО та глави Адміністрації Януковича - Андрія Клюєва.

Також Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Клюєв Інтерпол
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