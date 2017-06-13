Турчинов: Настав час перейти до нового формату захисту країни на Донбасі

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Вівторок, 13 червня 2017, 09:23

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Військові дії тривають на сході нашої країни вже три роки і переросли як за тривалістю, так і за масштабами формат АТО. У той же час потрібно відзначити, що антитерористична операція виконала дуже багато важливих завдань. Саме в рамках АТО ми зупинили агресора, змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори, а також звільнили значну частину окупованій території України ", - сказав він.

"У той же час, прийшов час перейти до нового формату захисту країни", - заявив Турчинов.

За його словами, чинне українське законодавство передбачає два основних випадки, при яких дозволено бойове застосування Збройних Сил - це оголошення війни і антитерористичної операції.

"Не зважаючи на поширену думку, згідно з нашим законодавством, введення воєнного стану передбачає лише наявність особливого правового режиму в країні, або в окремих регіонах, і не надає автоматичного права на використання Збройних Сил України та інших військових формувань", - пояснив секретар РНБО.

Він додав, що законодавство формувалося на основі уявлень ХХ століття про класичну війну і не враховує необхідності протистояти гібридної агресії, яку веде проти України РФ.

У зв'язку з цим, за його словами, прийшов час визначити новий формат, який дозволить ефективно захистити Україну від гібридних методів війни, що застосовуються Росією проти нас.

"Прийшов час не просто визнати окупованими деякі регіони Донецької і Луганської областей, але чітко, на законодавчому рівні визначити засади державної політики щодо їх звільнення. Необхідна ефективна технологія захисту країни, а для цього законодавчо потрібно надати президенту право застосовувати ЗСУ та інших військових формувань проти гібридної агресії з боку РФ", - підкреслив секретар РНБО.

Він також зазначив, що потрібно створити постійно діючий в зоні протистояння Оперативний штаб з широкими повноваженнями, для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, а також військово-цивільними адміністраціями.

При цьому секретар РНБО підкреслив, що такий підхід "тільки посилить фундамент Мінських угод, оскільки їх реалізація неможлива без вирішення питань безпеки і без звільнення окупованої української території".

"Це дуже серйозне питання, що вимагає обговорення в професійному експертному середовищі. Уточнений законопроект "Про відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей "буде представлений президенту, після чого, сподіваюся, він оперативно буде внесений до Верховної Ради", - сказав він.

Як відомо, 15 березня президент Петро Порошенко на засіданні РНБО запропонував підготувати, розглянути і прийняти закон про відновлення територіальної цілісності, який відповідав би національним інтересам України.

Але через три місяці жоден орган так і не взявся  за підготовку законопроекту про відновлення територіальної цілісності України.

Теми: АТО Донбас Турчинов
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