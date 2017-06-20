У Раді закликали Садового йти у відставку

Парламентська фракція "Блоку Петра Порошенко" звернулася до мера Львова Андрія Садового із закликом негайно вирішити проблему зі сміттям у місті або добровільно залишити посаду міського голови.

Про це нардеп від БПП Оксана Юринець заявила у вівторок з трибуни Верховної Ради, де також зібралися інші представники фракції.

"Андрій Іванович, негайно вирішуйте проблему зі сміттям або добровільно йдіть у відставку. Так, йдіть у відставку, бо ви не можете це зробити", - наголосила вона.

Доповнюється…