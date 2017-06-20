У Раді закликали Садового йти у відставку

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Вівторок, 20 червня 2017, 10:19

Парламентська фракція "Блоку Петра Порошенко" звернулася до мера Львова Андрія Садового із закликом негайно вирішити проблему зі сміттям у місті або добровільно залишити посаду міського голови.

Про це нардеп від БПП Оксана Юринець заявила у вівторок з трибуни Верховної Ради, де також зібралися інші представники фракції.

"Андрій Іванович, негайно вирішуйте проблему зі сміттям або добровільно йдіть у відставку. Так, йдіть у відставку, бо ви не можете це зробити", - наголосила вона.

Доповнюється…

Теми: Садовий Львів скандал Верховна Рада БПП
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IP: 35.187.168.---ІванкоI20.06.2017 10:22
Громадяни Львова можуть спокійно не проголосувати за Садового й Самопоміч, але в той же час жоден з них не віддасть голоси за "крутих" господарників з БПП через фактичну сміттєву атаку на Львів центральної влади внаслідок її бездіяльності.

Теперішня центральна влада, зокрема "Блок Петра Порошенка", ну дууже нагадує своєю цинічністю і брехливістю попередню владу регіоналів і кінець її буде такий же...
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