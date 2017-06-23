Депутат Лінько: Версія редакції "Страни" абсурдна

Народний депутат "Радикальної партії" Дмитро Лінько заперечує, що сам пропонував гроші виданню "Страна.ua".

Про це він заявив у п'ятницю у Верховній Раді, відповідаючи на запитання журналіста "Української правди".

"Я не настільки дурний, щоб пропонувати комусь гроші за зняття статей", – заявив Лінько.

"Версія редакції "Страни" абсурдна і повністю неправдива. І ми це доведемо в суді", – додав депутат.

Крім того, Лінько зазначив, що загальна сума, яку начебто вимагав від нього головний редактор інтернет-видання "Страна" Ігор Гужва, становила 20 тисяч доларів.

Як відомо, 22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронці забрали головного редактора Ігоря Гужву.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гужва нібито вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення матеріалів компрометувального характеру щодо одного з політиків.

Гужва заявив, що його підставили: нібито у квітні пропонували "за великі суми" зняти з сайту кілька матеріалів про лідера "радикалів" Олега Ляшка, а в травні за зняття матеріалу про конфлікт Іллі Ківи й нардепа "Радикальної партії" Дмитра Лінька пропонували $20 тисяч. Головний редактор запевнив, що в обох випадках відмовився.

Роман Романюк, УП