Суд дозволив судити Януковича заочно

Оболонський районний суд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича.

"Обвинувачений не лише особисто не прибув до суду, але й не скористався можливістю участі в режимі відеоконференції", – зазначив зазначив суддя Владислав Дев'ятко.

"Суд ухвалив здійснювати спецільне судове провадження щодо Віктора Федоровича Януковича. Ухвала оскарженню не підлягає", – наголосив він.

Суддя мотивув своє рішення тим, що Янукович зумисне уникає слідства, та є оголошеним у міждержавний розшук.

У свою чергу, адвокати обурилися, що суд не зважив на їхні доводи. Захисник екс-президента Віталій Сердюк заявив заперечення проти дій суду.

Після цього державне звинувачення почало зачитувати звинувачувальний акт щодо Януковича.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив підозру Вііктору Януковичу у державній зраді й поплічництві Російській Федерації в агресії проти України під час відеодопиту 28 листопада 2016 року.

14 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії та в Раді Федерації РФ, аби ознайомитися з оригіналами листа Віктора Януковича до Володимира Путіна від 1 березня 2014 року з проханням використати Збройні сили РФ в Україні та подальших звернень.

17 січня 2017 року Луценко повідомив, що Головна військова прокуратура отримала від ООН офіційну фотокопію заяви Януковича від 1 березня 2014 року з проханням ввести російські війська до України.

20 січня Печерський райсуд дозволив проводити заочне розслідування стосовно Януковича у справі про держзраду Головній військовій прокуратурі.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП