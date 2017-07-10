У правоохоронців близько 40 папок на нардепів – Пинзеник

У прокуратурі йде робота над близько сорока матеріалами на народних депутатів.



Про це сказав журналістам перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник, передає Liga.net.

"За моєю інформацією, у правоохоронних органів близько сорока папок на народних депутатів. Із них можна вибрати будь-яку і подавати до Верховної Ради", – сказав він.



"Вони чомусь вибрали п'ять. Напевно, для цього були якісь причини, навряд чи правового характеру", – додав перший заступник голови регламентного комітету.



Пинзеник вважає, що восени, швидше за все, до Верховної Ради надійдуть нові подання прокуратури на депутатів.



"Нам потрібно звикати до таких подань і відкласти емоції на більш пізній період", – сказав він.



Як відомо, 7 липня регламентний комітет схвалив подання прокуратури на арешт народного депутата Борислава Розенблата (БПП).