У правоохоронців близько 40 папок на нардепів – Пинзеник

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Понеділок, 10 липня 2017, 12:15

У прокуратурі йде робота над близько сорока матеріалами на народних депутатів.

Про це сказав журналістам перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник, передає Liga.net.

"За моєю інформацією, у правоохоронних органів близько сорока папок на народних депутатів. Із них можна вибрати будь-яку і подавати до Верховної Ради", – сказав він.

"Вони чомусь вибрали п'ять. Напевно, для цього були якісь причини, навряд чи правового характеру", – додав перший заступник голови регламентного комітету.

Пинзеник вважає, що восени, швидше за все, до Верховної Ради надійдуть нові подання прокуратури на депутатів.

"Нам потрібно звикати до таких подань і відкласти емоції на більш пізній період", – сказав він.

Як відомо, 7 липня регламентний комітет схвалив подання прокуратури на арешт народного депутата Борислава Розенблата (БПП).

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