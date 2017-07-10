У правоохранителей около 40 папок на нардепов – Пинзеник

В прокуратуре идет работа над порядка сорока материалами на народных депутатов.

Об этом сказал журналистам первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник, передает Liga.net.

"По моей информации, у правоохранительных органов около сорока папок на народных депутатов. Из них можно выбрать любую и подавать в Верховную Раду", – сказал он.

"Они почему-то выбрали пять. Наверно, для этого были какие-то причины, вряд ли правового характера", – добавил первый заместитель главы регламентного комитета.

Пинзеник считает, что осенью, скорее всего, в Верховную Раду поступят новые представления прокуратуры на депутатов.

"Нам нужно привыкать к таким представлениям, и отложить эмоции на более поздний период", – сказал он.

Как известно, 7 июля регламентный комитет одобрил представление прокуратуры на арест народного депутата Борислава Розенблата (БПП).

Перед тем комитет не поддержал представление правоохранителей ни на Максима Полякова, ни на Андрея Лозового, ни на Олеся Довгого, ни на Евгения Дейдея. Ожидается еще рассмотрение представления на Михаила Добкина.

Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.



Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.