Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 11 липня на Українській правді.

Про депутатську недоторканість. Верховна Рада зняла недоторканість із народного депутата від групи "Воля народу" Олеся Довгого для проведення слідчих дій.

Ще Рада Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова та Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

При цьому Рада не дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея, якого підозрюють у незаконному збагаченні та не дозволила притягнути до кримінальної відповідальності депутата "Радикальної партії Ляшка" Андрій Лозового.

Також сьогодні САП внесла на погодження генпрокурора подання про зняття недоторканності з народного депутата "Народного фронту" Дениса Дзендзерського.

Про Ryanair. Влада України спробує поновити переговори з лоукостером "Ryanair" про польоти до України, а також оцінить перебіг попередніх переговорів.

А міністр інфраструктури Володимир Омелян у середу внесе на розгляд Кабінету міністрів подання про звільнення керівника аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна.

Про російських прикордонників. Двом російським прикордонникам, яких затримали на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом у Херсонській області, повідомили про підозру.