Полякова викликали надягати браслет, але він не прийшов – поліція

Народний депутат Максим Поляков не з’явився в суботу до обласного відділення поліції Черкаської області для надягнення електронного браслету.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Він був викликаний на 11 годину суботи до обласної поліції Черкаської області для вдягання вже запрограмованого електронного браслету стеження. Він не з’явився, працівники поліції разом з детективами НАБУ прочекали його до 14 години", - сказав Тракало.

"На місце була викликана слідчо-оперативна група, яка зафіксувала цей факт. Копію документу отримали працівники НАБУ", - додав він.

Водночас речник наголосив, що викликом Полякова до поліції займалося Національне антикорупційне бюро.

Зараз УП намагається з'ясувати, як саме НАБУ повідомило нардепа про виклик.

Як повідомляли ЗМІ, наприкінці минулого тижня правоохоронці намагалися вдягнути на депутата з фракції "Народний фронт" Полякова електронний браслет стеження, проте безрезультатно.

Сам нардеп стверджує, що правоохоронні органи ще не робили спроб вдягнути на нього цей детектор.

Як відомо, 11 липня Верховна Рада позбавила Полякова недоторканності, але не дозволила його затримання і арешт. 13 липня народному депутату вручили підозру.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину. Крім нього у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, із якого парламент теж зняв недоторканність.

Солом'янський районний суд Києва обрав для Полякова заставу розміром 304 тисячі гривень і зобов'язав носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

Роман Кравець, УП