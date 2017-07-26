Суса підозрюють у привласненні відеореєстратора й грошей

Колишнього високопосадовця Генеральної прокуратури Дмитра Суса підозрюють у привласненні коштів та майна.

Про це повідомило "Українській правді" джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, є дві теми: перша – за декларацією, друга – щодо присвоєння коштів в особливо великому розмірі.

Сус нібито привласнював вилучені при обшуках кошти, а також продавав вилучені матеріальні цінності – наприклад, перепродав гральні автомати та відеореєстратор

Водночас, джерело "Українських новин" у Генеральній прокуратурі каже, що Суса підозрюють в привласненні понад 400 тисяч гривень і відеореєстратора.

Яку відомо, колишнього заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ Дмитра Суса затримали 25 липня а аеропорту "Бориспіль".

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Кримінального кодексу.

Найближчим часом Сусу мають обрати запобіжний захід.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП