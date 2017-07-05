Найцікавіше: 2014. Над Слов'янськом підняли український прапор 2014. Помер голова УПЦ МП митрополит Володимир 2016. Верховна Рада зняла недоторканність з Онищенка

2001, четвер

"Чому Україна повинна більше за всіх дбати про своїх росіян, коли ми самі про них не дуже думаємо?" Посол Росії в Україні Віктор Чорномирдін розмірковує про російську мову в Україні.

2002, п'ятниця

Президентом "Чорноморнафтогазу" став колишній зять Кучми Ігор Франчук. Таким чином, Крим поділили між родиною Франчуків та нинішнім зятем Кучми Віктором Пінчуком: перша отримала контроль над паливно-енергетичним комплексом, другий – над курортно-рекреаційним.

2004, понеділок

Реакцією ГПУ на серію публікацій у британській "The Independent", в яких йшлося про матеріали зі "справи Гонгадзе", стало порушення справи за фактом розголошення даних. Як тепер пояснили в Генпрокуратурі, справу порушили через звернення правоохоронців, які вимагали захистити їх честь і гідність.

В матеріалах "Індепендент" наводилися прізвища співробітників "наружки" МВС, які стежили за Георгієм Гонгадзе або були причетні до знищення документів про стеження.

2005, вівторок

– "Експерти розрахували, що больові відчуття від першого пострілу були приблизно такими, як ніби людина вщипнула себе за руку". Заступник генпрокурора Віктор Шокін пояснює, як екс-голова МВС Юрій Кравченко, який за офіційною версією покінчив життя самогубством, міг двічі вистрілити собі в голову.

– В Україні прослуховують навіть американського посла. Посол США Джон Гербст висловив жаль через існування практики прослуховування. Раніше в інтернет виклали телефонну розмову між Гербстом та генпрокурором Піскуном.

– "Для того, щоб Україна стала цивілізованою державою, м'якотілий прем'єр тут не згодиться". Юлія Тимошенко реагує на питання про "залізну леді".

2006, середа

Коаліціада – 2006. Нашоукраїнець Петро Порошенко сподівається, що у разі обрання його спікером, а Юлії Тимошенко прем'єром, – вони будуть ефективно співпрацювати. Він також не виключає, що регіонали отримають керівництво в низці парламентських комітетів – щоб 37% виборців Партії регіонів чи комуністів "не відчували себе ображеними".

2007, четвер

– Як доказати довірливі відносини між Юрієм Бойко і Дмитром Фірташем? До УП потрапила довіреність: у 2005 році Фірташ уповноважив Бойка бути його представником і наділив повноваженнями керувати і розпоряджатися всім його майном.

– Президент Віктор Ющенко допустив, що з наступного року Україна може відмовитися від послуг Rosukrenergo і перейти до прямих постачань газу – і одразу потрапив під критику Юрія Бойка, який впевнений у необхідності буфера.

– Пропрезидентські сили створили мегаблок "Наша Україна – Народна Самооборона", з яким підуть на вибори. Очолив його Юрій Луценко, який заявив: серед пріоритетів новоствореного блоку є відміна депутатської недоторканності. Відповідно до домовленостей, виборчий штаб НУ-НС очолить глава Секретаріату президента Віктор Балога.

2008, субота

Під час процедур виведення діоксину з організму президент Віктор Ющенко переніс у Швейцарії 24 операції, розповів лікар Ющенка Ростислав Валіхновський. За словами лікаря, операції проходили під загальним наркозом, але відразу після них Ющенко приходив у норму.

2010, понеділок

– Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що користується заощадженнями, які були зроблені у ті часи, коли вона займалася бізнесом з мільярдними обігами.

У декларації про доходи за 2008 рік Тимошенко зазначила, що не має коштів на банківських рахунках, а на рахунках її чоловіка є 88 тисяч гривень.

– Офіс губернатора Львівщини почав збирати інформацію про політичну орієнтацію керівників місцевих фірм та їх впливовість на електорат.

2011, вівторок

– Парламент скасував обов'язковий техогляд автомобілів. Раніше президент Янукович пообіцяв звільнити міністра МВС Анатолія Могильова, якщо техогляд ДАІ не буде скасовано.

– З рахунком 3:1 київське "Динамо" перемогло донецький "Шахтар" та виграло восьмий розіграш Суперкубку України.

2012, четвер

– Одинадцять нардепів відкликали свої голоси за скандальний "мовний" законопроект, який був ухвалений двома днями раніше. Але це не вплине на долю закону, бо його підтримали 248 нардепів при необхідних 226.

– Старший син президента Януковича Олександр остаточно отримав контроль над митницею, відібравши важелі впливу в Юрія Іванющенка (більш відомого як Юра Єнакіївський).

2013, п'ятниця

– Врадіївська справа. Прокуратура хоче притягнути до відповідальності заступника начальника кримінальної міліції Врадіївського РВВС майора Михайла Кудринського. Він є безпосереднім керівником капітана міліції Євгена Дрижака, якого підозрюють у зґвалтуванні та побитті місцевої жительки. На думку слідчих, Кудринський допомагав Дрижаку приховати участь у злочині.

Врадіївка Миколаївської області стала відома на всю країну після того, як місцеві жителі повстали проти міліції. Це було пов'язано з тим, що два офіцери міліції зґвалтували та ледь не вбили місцеву жительку. Один з міліціянтів був незабаром відпущений, що викликало масову акцію непокори.

– Одеський нафтопереробний завод повністю перейшов під контроль "младоолігарха" Сергія Курченка. СЄПЕК придбала у "Лукойла" 99% акцій підприємства.

2014, субота

– Помер глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Володимир. З 1966 року Володимир був архієреєм УПЦ МП, а з 1992 року її предстоятелем.

– Слов'янськ – звільнено. Над містом на Сході України, яке терористи захопили першим, знов майорить державний прапор. Також українські військові зайняли Краматорськ.

Вночі терористи залишили Слов'янськ і відправились у Донецьк. Там вже встигли обстріляти базу з біженцями із захоплених міст.

– В окупований Крим не пустили главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Наталія Поклонська, яка вважає себе "прокурором Криму", зачитала Чубарову постанову про заборону на в'їзд.

2015, неділя

– Українець Павло Тимощенко став чемпіоном світу із сучасного п'ятиборства. Турнір проходив у Берліні.

– П'ять українських військових загинули та десять дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Трагедія в Іллічівську Одеської області. Під час бійки невідомий здійснив постріли з травматичної зброї у бік людей і втік. Одна людина померла, чотири потрапили до лікарні.

2016, вівторок

– Верховна Рада зняла недоторканність з депутата Олександра Онищенка та дозволила його арешт. Антикорупційні органи влаштували обшуки в людей, яких підозрюють у причетності до "схем Онищенка". Сам Онищенко встиг вилетіти до Австрії.

За даними слідства, Онищенко з поплічниками продавали газ "Укргазвидобування" через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,6 мільярдів гривень.

– Троє бійців загинули та 13 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Президент затвердив нову форму української армії, робота над якою велася більше року.

Рустем Халілов, для УП