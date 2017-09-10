У Краковці всю ніч чергуватимуть наряди патрульної поліції

На нічне патрулювання біля пункту пропуску Краковець на Львівщині заступили патрульні поліцейські і працівники Яворівського районного відділу поліції.

Про це повідомила прес-служба НПУ.

За даними поліції, 10 вересня, у зв’язку із прибуттям на кордон лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, поблизу пункту "Краковець" очікується перебування близько трьох тисяч осіб.

Заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив, що у місці проведення акції несуть службу наряди патрульної поліції та працівники Яворівського відділу поліції.

"Поліцейських орієнтовано на чітке дотримання вимог законодавства, а також на швидке реагування і припинення правопорушень. Водночас Національна поліція закликає усіх учасників цього масового заходу – дотримуватися закону, не порушувати правопорядок і бути взаємоввічливими", - підкреслив заступник глави Нацполіції України.

Як відомо, 10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися в Україну через КПП "Краківець", де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його ж словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Пропускний пункт "Краківець" на кордоні з Польщею огородили колючим дротом, але в ДПСУ заявили, що колючий дріт на КПП з'явився не через приїзд Саакашвілі.

Також у Держприкордонслужбі заявили, що 10 вересня робота журналістів у пункті пропуску "Краківець", куди може прибути Міхеїл Саакашвілі, буде обмежена, але поруч облаштують місце для комунікації.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники "Руху нових сил", політики та активісти.

В ніч на суботу на в'їзді в Бровари поліція заблокувала колону машин "Штабу блокади торгівлі з окупантами", яка їхала у "Краківець".

Згодом Семен Семенченко, який також був з колоною, заявив, що їх знову зупинили - тепер вже на Житомирській трасі. Нардеп також повідомив, що за ним і депутатом Павлом Костенком в Києві стежила патрульна поліція.

Крім того, як повідомлялось, на кордоні перебувають автобуси з молодиками спортивної зовнішності, які заявили, що приїхали, бо "проти Саакашвілі".