Прорив Саакашвілі: У справі з'явилася нова стаття

Національна поліція розслідує події на кордоні Польщі і України за ще однією статтею.

Про це "Українській правді" повідомив директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко.

"У провадженні з'явилась ще одна стаття. Йдеться про частину 2 статті 342", - сказав Шевченко.

Йдеться про "опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку".

Цей злочин карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

Зокрема, поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин за ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

В МВС заявили, що попередньо в діях організаторів масових заворушень на кордоні також вбачаються ознаки порушення ст. 348 Кримінального кодексу (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Оксана Коваленко, УП