Ляшко: Ми вимагаємо покарати відповідальних за прорив на кордоні

"Радикальна партія" вимагає від правоохоронців встановити та притягнути до відповідальності осіб, які разом зі екс-губернатором Одещини Міхеілом Саакашвілі незаконно перетнули кордон 10 вересня.

Про це повідомив журналістам лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у понеділок.

"Ми вимагаємо від правоохоронних органів - від СБУ, МВС, ГПУ - розслідувати, встановити особи тих, хто порушував закон, тих, хто проривав кордон, і притягнути їх до відповідальності", - заявив Ляшко.

"Жодні дії, жодні причини, жодні політичні заяви чи політична боротьба не можуть бути виправданнями для захоплення кордону, для прориву кордону, для нападу на прикордонні застави", - додав він.

За словами Ляшка, те, що відбувалося у неділю в пункті пропуску "Шегині", нічим не відрізняється від того, "що в 2014 році російські сепаратисти робили на східному кордоні".

"Відповідальність за хаос, за прориву кордону несуть не лише політикани і політичні авантюристи. Відповідальність лежить і на президенту Порошенку. Це саме його політика привела до хаосу в країні, до бардаку, до відсутності дії закону", - вважає Ляшко.

При цьому Ляшко вважає, що у неділю Порошенко мав би виступити із засудженням дій Саакашвілі та його прихильників та підтримкою прикордонників.

"Так мав би зробити справжній президент і справжній лідер. На жаль, ми бачимо, що в країні ми маємо президента, але не маємо лідера", - додав він.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

Пізніше з'явилась інформація, що поліція відкрила за даними подіями ще одну справу.

За попередніми оцінками прикордонників, 10 вересня український державний кордон у пункті пропуску "Шегині" перетнули близько 60 осіб.

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