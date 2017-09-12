ЄС закликав РФ звільнити Чийгоза і зняти звинувачення з Умерова

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Вівторок, 12 вересня 2017, 07:22

Євросоюз вимагає звільнити незаконно засудженого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза та інших громадян України затриманих в Криму і в Росії, а також зняти звинувачення з іншого заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Про це йдеться в заяві, поширеній Європейською службою зовнішніх зв'язків.

"Сьогодні так званий "Верховний суд" Сімферополя засудив заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до восьми років позбавлення волі за "організацію масових заворушень" в лютому 2014 року. Європейський союз послідовно стежив за справою пана Чийгоза і наполягав на його звільненні, заклик, який ми повторюємо сьогодні", - йдеться в заяві.

В ЄС заявили, що заборона на діяльність Меджлісу, органу самоврядування кримських татар, і переслідування його лідерів є серйозними і неприйнятними порушеннями їх прав.

"Ми очікуємо негайного зняття обвинувачення з іншого заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, і знову підтверджуємо нашу давню позицію, що всі незаконно затримані громадяни України на Кримському півострові і в Російській Федерації повинні бути негайно звільнені", - підкреслюють в зовнішньополітичному відомстві ЄС.

Як повідомлялося, 11 вересня Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що українська влада буде домагатися екстрадиції в Україну засудженого в анексованому Криму Ахтема Чийгоза.

Він також анонсував на 13 вересня мітинг на підтримку Чийгоза в Києві.

Теми: Меджліс Крим кримські татари ЄС Росія
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