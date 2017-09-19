Саакашвілі відправляє в АП своїх адвокатів за документами

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прийшов під Адміністрацію президента, де вимагає видати йому документи, які дали змогу відібрати президенту Петру Порошенку в нього громадянство.

Про це він заявив журналістам під АП.

"У мене немає жодного документу, щоб я йшов до суду. Вони підписали указ, який довго мені не давали, але не дали жодного документу з якими б я міг йти в суд", - наголосив він.

Зокрема Саакашвілі вимагає видати йому на руки документацію міграційної служби, копію указу про втрату ним громадянства, копію засідання комісії з питань громадянства, та всі супровідні листи.

Він зазначив, що з цими проханнями в АП зайдуть його адвокати.

Також Сааакашвілі повідомив, що вночі виїде до Черкас.

Я сьогодні виїжджаю вночі з Києва, виїжджаю в Черкаси, звідки буду їздити по Україні", - додав він.

"У мене немає конфлікту з Порошенко. Це у нього конфлікт зі мною. Я йому бажаю успіхів в Америці. Я там вже був", - зазначив Саакашвілі.

Також разом з Саакашвілі виступили нардепи Сергій Лєщенко, Єгор Соболєв та Юрій Дерев'янко, які висловили думку, що президент змовився з представниками різних державних інстанцій аби не допустити Саакашвілі до виборів.

"В Україні правлять люди, які хочуть збагачуватись і виступають проти тих, хто їм в цьому може заважати. Не думайте, що це чиясь біда, це проблема кожного з нас", - сказав Соболєв.

Він зазначив, що ні Саакашвілі, ні будь-хто інший не роблять нічого аби забрати владу у Порошенко.

"Порошенко сам робить все, щоб повторити долю Януковича. Політика - це не про любов чи не ненависть до когось. Це виявлення волі народу", - додав Соболєв.

Раніше повідомлялося, що лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі у вівторок приїхав до Києва, де о 12:00 планує зустріч під Адміністрацією президента.

Роман Кравець, Яна Міланова, УП