Саакашвілі відправляє в АП своїх адвокатів по документи

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі прийшов під Адміністрацію президента, де вимагає видати йому документи, які дали змогу президенту Петру Порошенку відібрати в нього громадянство.

Про це він заявив журналістам під АП у вівторок.

"У мене немає жодного документа, щоб я йшов до суду. Вони підписали указ, який довго мені не давали, але не дали жодного документа, з яким би я міг йти в суд", - наголосив він.

Зокрема, Саакашвілі вимагає видати йому на руки документацію міграційної служби, копію указу про втрату ним громадянства, копію засідання комісії з питань громадянства, та всі супровідні листи.

Він зазначив, що з цими проханнями в АП зайдуть його адвокати.

Також Сааакашвілі повідомив, що вночі вирушить до Черкас.

"Я сьогодні виїжджаю вночі з Києва, виїжджаю в Черкаси, звідки буду їздити по Україні", - додав він.

"У мене немає конфлікту з Порошенком. Це у нього конфлікт зі мною. Я йому бажаю успіхів в Америці. Я там уже був", - зазначив Саакашвілі.

Згодом Саакашвілі у присутності журналістів підписав запит до президента надати всі документи: "4 документи потрібні, щоб оскаржити його наказ… Ось моє прохання надати мені необхідні документи, щоб я міг піти оскаржити до суду", – сказав він.

Також разом із Саакашвілі виступили нардепи Сергій Лещенко, Єгор Соболєв та Юрій Дерев'янко, які висловили думку, що президент змовився з представниками різних державних інстанцій, аби не допустити Саакашвілі до виборів.

"В Україні правлять люди, які хочуть збагачуватись і виступають проти тих, хто їм у цьому може заважати. Не думайте, що це чиясь біда, це проблема кожного з нас", - сказав Соболєв.

Він зазначив, що ні Саакашвілі, ні будь-хто інший не роблять нічого, аби забрати владу у Порошенка.

"Порошенко сам робить все, щоб повторити долю Януковича. Політика - це не про любов чи не ненависть до когось. Це виявлення волі народу", - додав Соболєв.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Саакашвілі планує відстоювати в суді українське громадянство. Громадянства Грузії він позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

10 вересня Саакашвілі прорвався до України, закордонний паспорт у нього вилучили.

Роман Кравець, Яна Міланова, УП, доповнено

