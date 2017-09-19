Саакашвили отправляет в АП своих адвокатов за документами

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили пришел под Администрацию президента, где требует выдать ему документы, позволившие президенту Петру Порошенко отобрать у него гражданство.

Об этом он заявил журналистам возле АП во вторник.

"У меня нет ни одного документа, чтобы я шел в суд. Они подписали указ, но не дали мне ни одного документа, с которым бы я мог идти в суд", - подчеркнул он.

В частности, Саакашвили требует выдать ему на руки документацию миграционной службы, копию указа о потере им гражданства, копию заседания комиссии по вопросам гражданства и все сопроводительные письма.

Он отметил, что с этими просьбами в АП зайдут его адвокаты.

Также Сааакашвили сообщил, что ночью уедет в Черкассы.

"Я сегодня выезжаю ночью из Киева, выезжаю в Черкассы, откуда буду ездить по Украине ", - добавил он.

"У меня нет конфликта с Порошенко. Это у него конфликт со мной. Я ему желаю успехов в Америке. Я там уже был", - отметил Саакашвили.

Позже Саакашвили в присутствии журналистов подписал запрос к президенту с просьбой предоставить все документы: "4 документа нужно, чтобы обжаловать его приказ ... Вот моя просьба предоставить мне необходимые документы, чтобы я мог пойти обжаловать в суд", – сказал он.

Также вместе с Саакашвили выступили нардепы Сергей Лещенко, Егор Соболев и Юрий Деревянко, которые выразили мнение, что президент сговорился с представителями различных государственных инстанций, чтобы не допустить Саакашвили к выборам.

"В Украине правят люди, которые хотят обогащаться и выступают против тех, кто им в этом может мешать. Не думайте, что это чья-то беда, это проблема каждого из нас", - сказал Соболев.

Он отметил, что ни Саакашвили, ни кто-либо другой не делают ничего, чтобы забрать власть у Порошенко.

"Порошенко сам делает все, чтобы повторить судьбу Януковича. Политика - это не про любовь или ненависть к кому-то. Это выявление воли народа", - добавил Соболев.

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Саакашвили планирует отстаивать в суде украинское гражданство. Гражданства Грузии он лишен. Родная страна требует его экстрадиции.



10 сентября Саакашвили прорвался в Украину, загранпаспорт у него изъяли.

Роман Кравец, Яна Миланова, УП, дополнено

