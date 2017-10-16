НАБУ затримало одного з інвесторів "Трейд Коммодіті"

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Понеділок, 16 жовтня 2017, 15:10

Слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Про це УП повідомили у прес-службі компанії.

У прес-службі компанії повідомили, що Трофименка доставили в НАБУ на вулицю Сурікова.

Затримання Трофименка відбулось майже одразу після його спільної прес-конференції з іншим інвестором "Трейд Коммодіті" Андрієм Адамовським, яка відбулася у понеділок вранці.

На прес-конференції Адамовський і Трофименко зокрема звинуватили НАБУ у необґрунтованості кримінальної справи проти "Трейд Коммодіті".

Роман Романюк, УП

Теми: НАБУ Міноборони корупція
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