НАБУ затримало одного з інвесторів "Трейд Коммодіті"

Слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Про це УП повідомили у прес-службі компанії.

У прес-службі компанії повідомили, що Трофименка доставили в НАБУ на вулицю Сурікова.

Затримання Трофименка відбулось майже одразу після його спільної прес-конференції з іншим інвестором "Трейд Коммодіті" Андрієм Адамовським, яка відбулася у понеділок вранці.

На прес-конференції Адамовський і Трофименко зокрема звинуватили НАБУ у необґрунтованості кримінальної справи проти "Трейд Коммодіті".

Роман Романюк, УП