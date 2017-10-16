НАБУ затримало одного з інвесторів "Трейд Коммодіті"
Слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.
Про це УП повідомили у прес-службі компанії.
У прес-службі компанії повідомили, що Трофименка доставили в НАБУ на вулицю Сурікова.
Затримання Трофименка відбулось майже одразу після його спільної прес-конференції з іншим інвестором "Трейд Коммодіті" Андрієм Адамовським, яка відбулася у понеділок вранці.
На прес-конференції Адамовський і Трофименко зокрема звинуватили НАБУ у необґрунтованості кримінальної справи проти "Трейд Коммодіті".
Роман Романюк, УП
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