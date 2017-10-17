Шкіряк заявив про арсенал зброї у людини Семенченка і "відморозків"

Зорян Шкіряк заявляє, що учасники акції 17 жовтня одразу були налаштовані на сутички, а наближена до нардепа Семена Семенченка людина зберігала зброю.

Про це радник міністра внутрішніх справ заявив телефоном телеканалу "112 Україна".

"Напевно, у вас тепер немає сумнівів, що озвучена мною попередньо інформація знайшла своє підтвердження. Безумовно, цій гоп-компнаії і цим відморозкам Саакашвілі і Грішина і в голову не приходило проводити мирні акції протесту. Вони одразу були налаштовані на здійснення провокацій та силове протистояння з правоохоронцями", – заявив Шкіряк.

Він додав: "На цей час уже є один постраждалий поліцейський, його забрала "швидка". Не виключено, що ці провокації можуть тривати й далі".

На погляд Шкіряка, зараз під Верховною Радою "значно менше" мітингувальників, ніж було зранку, "але залишилися саме ті, хто готувався до незаконних дій".

"Ми прекрасно розуміємо, що ці маргінальні угрупування, для яких немає ніяких законів, Конституції і будь-яких норм цивілізованих, для яких досі існує поняття вседозволеності, – вони будуть продовжувати, напевно, свої агресивні дії", – заявив Шкіряк.

"Яка в цьому потреба? Адже є абсолютно нормальний, цивілізований діалог у Верховній Раді. Ніхто не збирався проводити мирну акцію", – додав він.

Шкіряк запевнив, що ситуація напружена, але контрольована.

"Правоохоронні органи діють максимально коректно, щоб уникати сутичок. Адже саме це сьогодні потрібно проросійським провокаторам. Я свідомо кажу "проросійським", тому що всі ті заходи, які здійснюють люди, які провокують сутички під Верховною Радою свідомо чи втемну використовуються сьогодні нашим ворогом. І все це, безперечно, буде сьогодні топ-новиною на пропагандистських каналах", – сказав він.

"Буквально годину тому в ході оперативно-слідчих дій, проведених у рамках одного з кримінальних проваджень співробітники Служби безпеки України та Національної поліції провели санкціонований обшук в одному з гаражів громадянина М, який має безпосереднє відношення до угрупування Костянтина Грішина (Семена Семенченка – ред.)", – заявив радник голови МВС.

"У ході цього обшуку вилучено черговий арсенал зброї. Це попередньо 5 гранат РГД-5, цинковий ящик з набоями калібру 5,45 та автомат АКС. Наразі продовжуються слідчі дії. Я думаю, що Національна поліція найближчим часом заяву", – повідомив Шкіряк.

На його думку, це свідчить про те, що "до мирних акцій протесту готувалися".

Шкіряк пообіцяв, що дії правоохоронців будуть законними, але "грубі правопорушення матимуть адекватну відповідь з боку працівників Національної поліції та Національної гвардії".

Як відомо, 17 жовтня у центрі Києва проходить кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду. Під Верховною Радою вже сталися сутички, в яких постраждали двоє, один із яких поліцейський.

Перед цим Шкіряк заявляв, що Семен Семенченко (Грішин) планує організувати штурм Верховної Ради і використовувати для цього "вибухові пакети".



Олена Рощенко, УП