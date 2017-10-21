На віче біля Ради прийшло близько 150 людей

Близько 150 осіб прийшли на віче біля Верховної Ради на вулицю Грушевського.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як передає інформагенство, зі сцени, яка розміщена на дорозі вулиці Грушевського в наметовому містечку, виступили учасники різних добровольчих батальйонів. Також збережена сцена на площі Конституції, але вже без акустики.

"Людина, яка представилася офіцером батальйону "Донбас" з позивним "Катана", зачитала вимоги до президента України Петра Порошенка: протягом 5 робочих днів, з понеділка, внести в парламент законопроект про імпічмент президента, а також про Антикорупційний суд", - йдеться в повідомленні.

На акції присутній позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко, також учасники протесту чекають лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

"На будівлю парламенту мітингувальники направили проектор, по якому транслюють слайди із зображенням Саакашвілі, а також його "Плану порятунку України", - зазначає агентство.

Крім того, правоохоронці перенесли кордон, який раніше був на перетині вулиць Грушевського та Садової, ближче до наметового табору, на перетин вулиць Грушевського і Шовковичної. Другий їхній кордон - на вулиці Грушевського, поблизу готелю "Київ".

Правоохоронці пропускають на територію наметового містечка всіх охочих, оглядаючи тільки особисті речі деяких з них.

Як повідомлялося, у Києві вранці суботи поліція затримала чоловіка, який прямував на акцію під Верховною Радою з гвинтівкою з оптичним прицілом, пістолетом та ножем.