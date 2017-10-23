Головні новини дня – за 60 секунд

Обшуки у мера Одеси, держзрада для НАБУ, партії, які проходять до парламенту, запобіжний захід для викрадачки дитини, затримання українця на кордоні з РФ, заборона в'їзду для соратника Саакашвілі і наметове містечко під Верховною Радою - новини, які обговорювали 23 жовтня.

Про мера Одеси. Слідчі Національного антикорупційного бюро України в понеділок провели слідчі дії в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова.

Обшуки пов’язані з двома провадженнями – щодо привласнення коштів та щодо приватизації аеропорту.

Про НАБУ. Спеціальну антикорупційну прокуратуру та детективів Національного антикорупційного бюро можуть звинуватити у держзараді після затримання заступника міністра оборони Ігоря Павловського.

Про партії, які проходять у парламент. Чинний президент Петро Порошенко і його партія лишаються електоральними лідерами серед українців, проте з зовсім незначною перевагою.

Про викрадачку дитини. Оболонський райсуд Києва обрав Даяні Шаль, що підозрюється у викраденні немовляти в Києві, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Про затримання українця на кордоні з РФ. У ФСБ Росії заявляють, що громадянин України влаштував перестрілку при спробі незаконного перетину кордону Росії.

Про соратника Саакашвілі. Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки, керуючись "інтересами забезпечення безпеки України та охорони громадського порядку".

Про наметова містечко під ВР. Під Верховною Радою продовжують стояти намети, ситуація спокійна. Наметове містечко посеред вулиці Грушевського перегороджено парканами з обох сторін. Більше сотні працівників поліції та Нацгвардії забезпечують порядок.