Викрадачку дитини відправили з браслетом під домашній арешт

Оболонський райсуд Києва обрав Даяні Шаль, що підозрюється у викраденні немовляти в Києві, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець у Facebook.

"Клопотання задоволено в повному обсязі," – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що поліція направила в суд клопотання про обрання у якості запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт.

Двомісячну дитину викрали у п'ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.

У суботу поліція затримала підозрювану в викраденні немовляти.

Як заявив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко, викрадачці - 20 років, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

Підозрювана у викраденні немовляти, затримана у Вишгородському районі 21 жовтня, заявила, що планувала повернути 2-місячну дитину її батькам.

Соня Лукашова, УП