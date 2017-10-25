Собчак про "український Крим": Судити мене за це не можна

Ксенія Собчак, яка претендує на посаду президента Росії, заявляє, що її не можна судити за висловлювання про те, що Крим за міжнародним правом належить Україні.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на телеведучу.

"У законі сказано, що підсудні заклики до відокремлення або порушення територіальної цілісності. У законі немає ні слова про констатацію факту і навіть про висловлення своєї думки, яка не збігається з державною. Судити мене за це не можна, і Сулеймана Кадирова не можна теж", - заявила Собчак.

На кримінальну справу Кадирова після заяв Собчак звернув увагу глава "Агори" Павло Чиков.

За версією слідства, кримськотатарський активіст закликав до порушення територіальної цілісності, тому що опублікував відео з коментарем: "Я, Сулейман Кадиров, згоден: Крим – це Україна. Завжди таким був і буде. Дякую автору за відео. Підтримую".

Як відомо, Собчак на своїй прес-конференції 24 жовтня заявила, що з точки зору міжнародного права, Крим – український.

Офіційно слідчі органи поки ніяк не відреагували на це висловлювання.

Собчак оголосила, що має намір йти в президенти в якості кандидата "проти всіх".

Вона відзначила, що прийняла таке рішення, оскільки в Олексія Навального немає шансів бути зареєстрованим. Якщо він буде зареєстрований, Собчак пообіцяла зняти свою кандидатуру.

У свій штаб Собчак запросила політтехнологів, які працювали з Борисом Єльциним, Юлією Тимошенко і Михайлом Прохоровим.