Лікарі про Мосійчука: Стан важкий, чекає на нову операцію

Постраждалий від вибуху в Києві нардеп Ігор Мосійчук перебуває у важкому стані, через два тижні йому зроблять ще одну операцію.

Про це повідомив журналістам у середу завідуючий стаціонарним відділенням клініки "Борис", де проходить лікування Мосійчук, Ігор Конівець.

"Стан важкий, до середнього ще далеко… Сьогодні вночі закінчилося оперативне втручання, яке тривало приблизно до 3 годин. Дуже було багато уламків, які ми видалили", - розповів він.

За словами лікаря, зараз депутат перебуває у палаті інтенсивної терапії.

"Внутрішні органи залишились більш-менш, найбільше постраждали кінцівки – верхня, нижня, м'які тканини, перелом кістки праворуч відкритий, дуже велика рана правого стегна, дуже багато уламків у нижній кінцівці, як ліворуч, так і праворуч", - повідомив Конівець.

Крім того, за його словами, уламки є також у м'яких тканинах потилиці.

Лікар наголосив, що більша частина ран на тілі нардепа розташована у нижній частині тулуба. Вони мають характер "розтрощенності"

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